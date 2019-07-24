منظمة دولية تمول مراكز الحوثي الطائفية

جدة ـ وكالات

اتهمت مصادر في الحكومة اليمنية منظمة دولية تابعة للامم المتحدة ، بتمويل المراكز الطائفية التابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمعروفة باسم “المراكز الصيفية”، والهادفة لتطييف المجتمع، وتجنيد الأطفال، والذهاب بهم إلى جبهات القتال.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر وصفها بـ”الخاصة إن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات في صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تستهدف من خلالها تطييف المجتمع واستقطاب الأطفال للجبهات”.

ووفقا للموقع فإن المنظمة تكفلت عبر منظمة “الشراكة العالمية من أجل التعليم” والتابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء، بجميع التكاليف للمراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات للطلاب”.