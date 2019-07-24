مسك والحج تدربان المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن

جدة ـ البلاد

يعمل أحمد بحماس منقطع النظير مع عدد من المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن ، وذلك ضمن عدد كبير من الشباب والفتيات الذي ينضون تحت مظلة مباردة مسك الخيرية ووزارة الحج والعمرة ” لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج ، ويعمل البرنامج على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية. وتتضمن خطة البرنامج إقامة ورش عمل في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام والخبر، وجازان، والجوف، والأحساء، وأبها، وتبوك، والقصيم، إضافةً إلى مدن أخرى في مختلف مناطق المملكة، وتمتد كل ورشة عمل ضمن هذا البرنامج ليوم واحد يحضرها المتطوع للتعرف على مفاهيم التطوع في الحج.

وتشتمل ورشة العمل على التعريف بأساليب التعامل مع حالات الطوارئ، وحل المشكلات، ومهارات التواصل والتعامل مع حجاج بيت الله الحرام بإختلاف ثقافاتهم، وتنمية العمل الجماعي في إدارة الحشود وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

ويشارك حالياً في البرنامج التدريبي آلاف المتطوعين المسجلين من خلال وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، إلى جانب عدة جهات رسمية أخرى في خطوة هادفة لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الشباب المتطوعين وتطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي يتضمنها البرنامج.

ويسعى مركز المبادرات من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتُسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة مجتمعهم ووطنهم. ويتمحور العمل التطوعي في هذه المبادرة حول استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، الإرشاد والتوجيه، الترجمة، التطوع الطبي، إكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي برصد مشاعر ومواقف الحجاج صوتاً وصورة وتوثيقها.