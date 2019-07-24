جامعة القصيم تعلن نتائج القبول لـ5 برامج «ماجستير»

البلاد : متابعات

أعلنت جامعة القصيم ، بالتعاون مع جامعة المستقبل، نتائج القبول في برامج الدراسات العليا «الماجستير» التي تم طرحها أمام الراغبين في الدراسة بالفترة المسائية في مقر جامعة المستقبل بمدينة بريدة، حيث بلغ عدد المرشحين 122 طالباً وطالبة في خمسة برامج دراسات عليا.

وكانت الجامعة أعلنت فتح باب القبول في خمس برامج للدراسات العليا وهي: برنامج ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، بالإضافة إلى ماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي: https://registration.qu.edu.sa/