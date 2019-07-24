توظيف 65 ألف باحث وباحثة عن العمل

الرياض – البلاد

كشف صندوق الموارد البشرية “هدف” أن عدد الذين تم توظيفهم من خلال البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز” بلغ 65.94 ألف باحث وباحثة عن العمل.

وأوضح في تقرير له أن الإناث استحوذن على 38.18 ألف وظيفة بنسبة 58 % من إجمالي من تم توظيفهم خلال عام ، بينما بلغ عدد الذكور 27.76 ألف وبنسبة 42 %.

وجاءت منطقة الرياض كأكثر المدن التي تم توظيف باحثين عن العمل فيها من خلال “حافز” بنحو 18.2 ألف وظيفة تلتها “مكة المكرمة” بنحو 15.8 ألف وظيفة.

ويدعم البرنامج المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف مستدامة ومناسبة، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل، ويعتبر برنامج “حافز البحث عن عمل” من أهم برامج تأهيل الأيدي العاملة حيث يقدم منظومة متكاملة من التدريب للمُستفيد، إضافة إلى مُخصصٍ مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

ويستفيد من هذا البرنامج الباحثون عن عمل من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة، كما يشكل صرف مخصص مالي شهري أحد أهم عناصر البرنامج لدعم المستفيدين خلال رحلتهم في البحث عن عمل، وفق ضوابط الاستحقاق المحددة ، ولإستمرار المخصص المالي يتعين على الباحث مواصلة البحث عن عمل بشكل جاد؛ إذ أنّ الهدف الأساسي من هذا المخصص هو المساعدة في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وليس الاعتماد عليه والركون إليه كمصدر دخل ثابت.

ويقدم برنامج البحث عن عمل ، مخصصاً مالياً قدره 2000 ريال كل شهر لمدة 12 شهراً، ويستهدف فئة الشباب من طالبي العمل الذين تتراوح أعمارهم من 20 – 35 عاماً وتنطبق عليهم ضوابط استحقاق البرنامج ، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 272.9 ألف مستفيد في مناطق المملكة . كما يقدم برنامج “صعوبة الحصول على عمل” مخصصاً مالياً يبدأ بمبلغ 1500 ريال شهرياً للأشهر الأربعة الأولى، ثم 1250 ريالاً للأشهر الأربعة الثانية، ثم 1000 ريال للأشهر الأربعة الأخيرة ، وبلغ عدد المستفيدين منه 264.8 ألف مستفيد في مختلف المناطق.