تعرفي على أفضل مواقع الألعاب الألكترونية علي الإنترنت

مع تطور الزمن وتعدد وسائل الترفيه الخاصة بالأطفال، تحرص كل أم علي تقديم ما هو آمن وجيد لأطفالها، لاسيما فيما يتعلق بالألعاب الألكترونية ومواقعها علي الأنترنت.

من المعلوم أن أطفال الجيل الحالي أصبح معظمهم يستخدمون التكنولوجيا الحديثة، فالجميع يستخدم الآيفون والتابلت والهواتف الذكية، فضلا عن أجهزة الحاسوب المحمولة .

البلاد تقدم لكل أم أفضل المواقع الألكترونية للأطفال، والتي تضمن لهم مشاهدة ممتعة وآمنة في آن واحد، كما تقدم بعض المواقع التعليمية، وأبرز المواقع كالتالي:

أولا المواقع العربية:

موقع الجزيرة الأطفال https://www.jeemtv.net/

موقع القناة التلفزيونية الشهيرة “الجزيرة أطفال”، بالإضافة إلى أنه يعرض قائمة ببرامج القناة، هو يقدم بعض الألعاب في قسم “تسلية” وكذلك الفيديوهات المسلية والتعليمية والكثير من الصور. الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم ألعابا تناسب المراحل العمرية المختلفة لأطفالنا.

موقع مسلي للأطفال ما قبل المدرسة، فيه عدد من الألعاب البسيطة وكثير من حلقات البرامج لقناة براعم. فإذا فاتتكم حلقة ستجدونها على الموقع

موقع قناة الأطفال التلفزيونية الشهيرة MBC3 . يوجد عليها الكثير من القصص والألعاب وكذلك مواعيد عرض البرامج على القناة. سيتعلم ابنك من خلال الألعاب مهارات مهمة مثل الحساب والألوان وغيرها. الألعاب باللغة الإنجليزية ولكن الموقع يقدم لها باللغة العربية فتسهل على الطفل التعامل مع اللعبة.

على هذا الموقع سوف يجد الطفل كثير من الشخصيات التي يحبها ويعرفها من شاشة قناة سبيس تون مثل تاما وفريد وهايدي وموكا وريمي وباباي. في قسم “مركز الألعاب” يقدم الموقع عدد من ألعاب الفلاش المسلية وهي كلها باللغة العربية.

ثانيا المواقع الأجنبية

2-Disney Junior