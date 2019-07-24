تدقيق بيئي لـ 400 منشأة صناعية

جدة – ياسر بن يوسف

اكد مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، الاهتمام برفع الكفاءة البيئية للمنشآت في المدن الصناعية، وذلك بمساعدتها على تحديد الممارسات الخاطئة، ومن ثم الإجراءات اللازمة لذلك،

وفي هذا الإطار استحدثت برنامجاً متخصصاً للتدقيق البيئي وتوسيع نطاق اختبارات المداخن كماً ونوعاً، مضيفاً بأنه تم تغطية 3 مدن صناعية رئيسة في البرنامج، بإجمالي زيارات شمل أكثر من 400 منشأة صناعية، في حين تم تغطية 8 مدن صناعية من خلال برنامج اختبارات المداخن بإجمالي أكثر من 350 اختباراً”.

وأشار السالم إلى قياس جودة الهواء برصد مستويات الجسيمات العالقة به، بالإضافة إلى الملوثات الغازية، مؤكدا أن هذه البيانات والخطوات كان لها الأثر الواضح في تقليل مستويات التلوث المرصودة في المدن الصناعية.