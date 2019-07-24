تدريب 780 مواطناً ومواطنة على 3 برامج سياحية في جدة

جدة : البلاد

نفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ثلاثة برامج تدريبية لمئات المواطنين في محافظة جدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتنفذ الهيئة هذه البرامج مشاركةً منها في تفعيل مبادرة “طموح” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بهدف مد الجسور بين الكوادر الوطنية وسوق العمل، عن طريق تدريب الشباب وتوعيتهم، وتزويدهم بمجموعة من المهارات الأساسية بما يؤهلهم للعمل في قطاعات السياحة والضيافة.

وبلغ عدد المستفيدين من البرامج الثلاثة 780 متدرباً، منهم 415 من الذكور، و365 من الإناث.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” ناصر النشمي، أن تلك البرامج تهدف إلى التعريف بمستقبل السياحة في المملكة، وأهم المشاريع السياحية الحكومية والخاصة، وشملت ثلاثة مسارات هي التعرف على فرص العمل، ومفهوم الجودة وأهميتها في الخدمات السياحية، ومهارات التعامل مع الزائر.

وأكد النشمي أن الهيئة -ممثلة بمركز “تكامل”- تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المواطنين والمواطنات في منشآت قطاع السياحة والضيافة، ومن أهمها، عدم وعي راغبي العمل بالفرص المهنية المتوافرة في مجال السياحة والضيافة، الأمر الذي يدعو إلى التعريف بفرص العمل في القطاع السياحي، وطرق التقديم عليها، والتعرف على مفهوم العمل ومجالاته، إضافةً إلى التعرف على مزايا العمل في القطاع السياحي.