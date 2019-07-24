انهاء معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنى

مكة المكرمة : البلاد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الذي يهدف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي وقدره 1.665.284 ريالاً، تمثل ذلك في ترميم الأعمدة للمسجد البالغ عددها 142 عاموداً، وتنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بعدد 20 عمود، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بعدد 29 عمود، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بعدد 14 عمود، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بعدد 79 عمود.