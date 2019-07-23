مقتل 13 حوثياً في صعدة .. والتحالف يلاحق مهددي الملاحة البحرية

عدن ــ وكالات

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية.

وقال في مؤتمر صحافي، إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن “التحالف يتصدى للطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية”.

وأعلن المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع “قارب مفخخ للحوثيين كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر”.

وأشار المالكي إلى أن “ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم”.

وذكر أن “ميليشيات الحوثي تتعمد باختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية”. واتهم المالكي “ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى”.

في غضون ذلك أفادت وسائل اعلام يمنية بمقتل 13 حوثيا في هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة، فيما قصف التحالف العربي بعدة غارات جوية معسكر “الجب” ومحيطه شمالي محافظة الضالع جنوبا.

وبحسب موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة فقد شنت قوات حرس الحدود اليمنية هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي المتمركزة بمديرية رازح الحدودية وسط إسناد مدفعي للقوات البرية السعودية قصفت خلالها التحصينات الجبلية للانقلابيين.

ووفقاً للموقع أحرز الجيش اليمني تقدما ميدانيا ملحوظا في بلدة “بني معين”، وذلك في معارك أسفرت عن مقتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وجرح آخرين، حسب وزارة الدفاع اليمنية.

وتدخلت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة للجيش اليمني عقب تهاوي دفاعات المليشيا الحوثية، وتمكنت من نزع أكثر من 47 لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعها الانقلابيون بهدف إعاقة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

إلى ذلك، قصفت مقاتلات التحالف في عدة غارات مواقع وآليات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في شمالي محافظة الضالع، والمناطق المحاددة لها في محافظتي تعز وإب.

وقال مصدر عسكري إن غارات عنيفة دكت مخزنا للذخيرة وآلية قتالية حوثية كانت تتمركز في الجهة الجنوبية لمعسكر “الجب” شمال جبهة حجر شمالي الضالع.

كما طال القصف تعزيزات دفعت بها مليشيا الحوثي الإرهابية من إب إلى المناطق الجبلية شمال وغرب مديرية قعطبة، فيما استهدفت أخرى آليات في مديرية ماوية التابعة لتعز على الحدود الغربية للمحافظة.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش والمقاومة المشتركة وذلك في مواقع “باجة” و”المقلب” و”عويش” و”الريبي” و”شخب” و”باب غلق”، تكبدت خلاله المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، حسب المصدر.

وفي سياق الخروقات الإنسانية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمجموعات حوثية وذلك شرقي المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وقال بيان للقوات الحكومية إن عشرات العناصر التابعة لمليشيا الحوثي حاولت التسلل بشكل انتحاري إلى الأحياء السكنية المحررة في الممر الإنساني الشرقي لمدينة الحديدة.

وأضاف أن تحركات مجاميع مليشيا الحوثي جراء رصدها بشكل دقيق ما أسفر عن تكبيدها عددا من القتلى والجرحى في صفوفها الإرهابية. وحسب البيان، استهدفت مدفعية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الأحياء السكنية في شارع صنعاء بعدد من قذائف “الهاون” ما ألحق بمنازل وممتلكات المواطنين أضرارا مادية بالغة.