تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في جانٍ بجدة

جدة ـ واس

أصدرت وزارة الداخلية امس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة, وجاء في منطوق البيان ان محمد بن أحمد صغير حكمي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل والدته شفاء بنت عيسى بن أحمد عبدالعزيز وذلك بخنقها بحديدة وذبحها بسكين.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة الجريمة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.