انطلاق مهرجان العسل في ميسان الأحد القادم

الطائف ـ البلاد

ينطلق بمحافظة ميسان الأحد القادم، مهرجان العسل الأول بالمحافظة، والذي يستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 20 عارضاً من مختلف مناطق المملكة.

ورأس محافظ محافظة ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، في وقت سابق اجتماع لجنة التنمية السياحية بقاعة الاجتماعات بالمحافظة لمناقشة عدداً من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال الخاصة بمشروع مهرجان العسل، واتخذ حياله التوصيات اللازمة وكذلك تم مناقشة الخطة المتكاملة عن المهرجان.

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان العسل الأول بمحافظة ميسان فيصل بن سعيد بن حميدي الخالدي، أن المحافظة تحتوي على عدد كبير من النحالين والمناحل المميزة، عاداً مهنة العمل في العسل والمناحل مهنة للآباء والأجداد توراثها أبنائهم في ميسان.

وأشار إلى أن من أهداف المهرجان إبراز نحالي المحافظة كمنتجين لأجود أنواع العسل محلياً وعالمياً، وكذلك تحفيز الشباب والشابات على امتهان مهنة النحل من خلال البرنامج العلمي المقدم بالمهرجان وخلق فرص عمل لهم وتنشيط للسياحة في المحافظة من خلال الفعاليات الكبرى المصاحبة للمهرجان.