منجزات جامعة الملك فيصل تحت مجهر التعليم

الأحساء ـ حمود الزهراني

زار مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أمس الأول جامعة الملك فيصل، والتقى بمديرها المكلف الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، ووكيلها للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، بحضور مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، وعدد من المسؤولين ومدراء المراكز والإدارات بالجامعة.

واطلع خلال اللقاء على منجزات الجامعة، ومبادراتها النوعية التي تم تحقيقها مؤخراً، وشاهد فلماً مرئياً وثائقياً عن نشأة الجامعة ومراحل تطورها التعليمي والبحثي، وخدمتها للمجتمع، وعن مشروعات مدينتها الجامعية العمرانية.

ثم قام بجولة ميدانية على المدينة الجامعية الجديدة المتضمنة لكليات وعمادات ومنشئات خدمية متعددة، كما قام بجولة على معرض مركز التميز البحثي للنخيل والتمور، وأطلع على عدد من منتجات الجامعة البحثية والاقتصادية، وعدد من براءات الاختراع في المجال الزراعي والغذائي. وأعرب مساعد وزير التعليم عن سعادته بزيارة الجامعة والاطلاع على منشآتها ومنجزاتها، مشيداً بما تمتلكه الجامعة طاقات وكفاءات عملية في مجال الأبحاث والإنتاج.