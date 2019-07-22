قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

جدة ـ ياسر بن يوسف

أضاف قطار الحرمين السريع اليوم رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت إدارة قطار الحرمين، أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح ٦٤ رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أنها أضافت خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الإستيعابية لما يوازي ٨٠ رحلة. أوضح مدير عام الصيانة والتشغيل في قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربيويأتي إطلاق قطار الحرمين – والذي يعد أحدأسرع ١٠ قطارات في العالم – بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن إهتمام حكومة المملكة – رعاها الله – بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.

ويضم قطار الحرمين 35 قطاراً و 5 محطات في مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبدالعزيز (جدة) – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) – المدينة المنورة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم. وتبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدا ، وسرعته 300 كيلومتر في الساعة ، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريباً. يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محرم 1440هـ ، وتستهدف الدولة رعاها الله من تنفيذه تسهيل تنقل ضيوف الرحمن من كافة دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة ، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.

ويعد هذا المشروع هو الأضخم في المملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث يعتبر هو أول قطار كهربائي سريع في المنطقة، ويصل عدد محطاته 5 محطات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ويصل طول مساره 450 كلم، وتم الإعلان عن موعد التشغيل التجاري له في 4 أكتوبر المقبل ورحلة قطار الحرمين السريع تمر بـ 5 محطات وهي ؛ مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، بالإضافة إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي التي لا تزال تحت الإنشاء. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة تنقل سريعة وآمنة بين المدن التي يمر بها المشروع، بصورة تضمن سلامة وراحة الركاب والمسافرين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.