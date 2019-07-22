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“التعاون الإسلامي” تدين هدم عشرات المنازل في القدس

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1440 هـ      22 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، هدم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس .

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية.

ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين .

صحيفة البلاد

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