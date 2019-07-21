مسؤولية المملكة رائدة في مواجهة الإرهاب والمخاطر

القدس – مها العواودة

حول قرار استضافة المملكة لقوات أمريكية قال الدكتور ناصر اليافاوي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: المملكة العربية السعودية تسعى دائما للبحث عن الأمن والأمان للمواطن السعودي والخليجي والعربي ومحاربة الإرهاب، وفي ظل الاعتداءات الاستفزازية من دول اقليمية للهيمنة على المنطقة ومحاولة اشعال حرب الناقلات في منطقة مضيق هرمز ، جاءت هذه الخطوة السعودية لتعزيز امن واستقرار المنطقة حيث عودتنا المملكة العربية السعودية دائما على المسؤولية الرائدة وأن هدفها الأول من وراء اتخاذ أي قرار عسكري أو سياسي الحفاظ على استقرار المنطقة وسلامة سكانها.

من جهته قال الأمين العام الأسبق للجبهة العربية لتحرير الأحواز محمود بشار الكعبي يوجد خطر حقيقي يهدد المنطقة والعالم اجمع ، من دول مارقة وجماعات إرهابية لاتلتزم بالأعراف والقوانين الدولية ، وفي مثل هذه التحديات الجسيمة تصبح هذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدفاعي ضرورية جدا لسمة واستقرار المنطقة ، وموقف المملكة العربية السعودية دائما واضح وصريح ومعتدل ومهتم بالحفاظ على الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهذه الخطوة باعتقادي ستضع حدا للعبث بأمن المنطقة.

أيضا تحدث المستشار زيد الايوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية في القدس ،فأكد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة قوات امريكية على اراضي المملكة ، قرار استراتيجي في ظل المخاطر التي تتعرض لها المنطقة جراء الاعتداءات الايرانية المتكررية على الدول العربية وخطوط الملاحة البحرية في البحر الاحمر والابيض ومضيق هرمز وجبل طارق هي خطوة استراتيجية غاية في الاهمية ، تعكس حرص البلدين على رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها خصوصا في ظل مؤامرات دول وميليشيات تسببت في دمار وهلاك وازهاق لأرواح الابرياء.

وأشار المستشار الايوبي ان التهديدات التي تواجهها المنطقة العربية هي تهديدات جدية وحقيقية وتهدف بالاساس الى تقويض امن المنطقة العربية والسيطرة على مقدراتها ، لذلك على العرب الآن واكثر من اي وقت مضى الوقوف على قلب رجل واحد خلف قيادة خادم الحرمين الشريفين لاستعادة الاستقرار في هذه المنطقة الهامة ومصالح العالم التي ترتبط بها.