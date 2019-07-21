تعرف على مزايا زراعة الشعر لأصحاب الصلع

زراعة الشعر هي عملية طبية تنطوي على الحصول على بصيلات الشعر من منطقة مانحة على فروة رأس المريض، وزرعها في المناطق حيث يكون الشعر رقيقًا أو أصلعًا، وهذا يعني أن بصيلات الشعر الدقيقة يتم استخلاصها بعناية من المنطقة المانحة، وعادة ما تكون مأخوذة من الجزء الخلفي من الرأس – حيث يعد هذا الجزء من الرأس أقل عرضة للصلع- ثم يتم زرعها في مناطق الصلع في مناطق التاج ومقدمة فروة الرأس، و يوجد اليوم العديد من التقنيات الخاصة بإجراءات زراعة الشعر التي تتميز كل منهم بخاصية عن الأخرى، ولكن أحد أساليب زراعة الشعر الأكثر شيوعًا هي عملية زرع الشعر بتقنية الاقتطاف، وفي هذ المقال سنحاول توضيح فوائد عملية زراعة الشعر.