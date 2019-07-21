صحة و عافية

تعرف على مزايا زراعة الشعر لأصحاب الصلع

امنية رشادaccess_time18 / ذو القعدة / 1440 هـ      21 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

زراعة الشعر هي عملية طبية تنطوي على الحصول على بصيلات الشعر من منطقة مانحة على فروة رأس المريض، وزرعها في المناطق حيث يكون الشعر رقيقًا أو أصلعًا، وهذا يعني أن بصيلات الشعر الدقيقة يتم استخلاصها بعناية من المنطقة المانحة، وعادة ما تكون مأخوذة من الجزء الخلفي من الرأس – حيث يعد هذا الجزء من الرأس أقل عرضة للصلع- ثم يتم زرعها في مناطق الصلع في مناطق التاج ومقدمة فروة الرأس، و يوجد اليوم العديد من التقنيات الخاصة بإجراءات زراعة الشعر التي تتميز كل منهم بخاصية عن الأخرى، ولكن أحد أساليب زراعة الشعر الأكثر شيوعًا هي عملية زرع الشعر بتقنية الاقتطاف، وفي هذ المقال سنحاول توضيح فوائد عملية زراعة الشعر.

 

الفوائد الحقيقية لعملية زراعة الشعر:


1. تحسين الصورة الذاتية
سيخبرك الأشخاص الذين يبحثون عن إجراء عملية زراعة الشعر أن السبب هو أن الصلع يجعلهم يشعرون بعدم الثقة والإحراج من شكل التي تبدو بها رؤوسهم، مما يجعلهم يبدون أكبر سنًا مما هم عليه بالفعل أو على الأقل يشعرون بذلك، ولكن بعد عملية زراعة الشعر تتغطي مناطق الصلع بشعر المريض نفسه الذي سينمو بعد ذلك بشكل طبيعي كباقي شعر الرأس، مما يمنحهم دفعة في الثقة بالنفس التي يحتاجونها ويريدونها.
2. حل دائم لتساقط الشعر
على الرغم من أن بعض العلاجات الموضعية وحتى بعض الأساليب الشاملة تقدم المساعدة في حل مشاكل الصلع، فإن إجراء عملية زراعة الشعر توفر الأمل لأولئك الذين يعانون من الصلع والشعر الرقيق والذي يعد حلاً أكثر موثوقية ودوامًا أيضًا.
3. تزيل عملية زراعة الشعر الصلع بشكل دائم
بالنسبة للرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر، فإن الطريقة الوحيدة المضمونة للتخلص من الصلع هي زرع الشعر، لأنه بمجرد إجراء عملية زراعة الشعر، لن تتساقط المناطق المصابة أبدًا بالشعر الذي سيسقط مرة أخرى، لذلك لن يكون لديك تراجع في الشعر أو بقع للصلع بعد الآن، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عمليات زرع الشعر لديها نسبة نجاح عالية بشكل استثنائي، كما تعد الحل الأكثر إرضاءً لمعظم المرضى.
4. عملية زراعة الشعر تحمل القليل من الآثار الجانبية مع فترة نقاهة قصيرة للغاية:
هناك فائدة أخرى من وجود عملية زراعة الشعر، حيث إن تلك العملية تتطلب الحد الأدنى من الرعاية بعدها في المناطق المصابة. وذلك لأن الشعر المزروع هو شعر المريض نفسه مما يجعله ينمو بشكل طبيعي تلقائي، كما لا تنطوي عملية زراعة الشعر على وجود أي مواد كيميائية خاصة أو شامبو مخصص لازم للحفاظ على كثافة الشعر والحفاظ على البصيلات المزروعة، زراعة الشعر هي عادة إجراء يتم مرة واحدة، على الرغم من أن العديد من المرضى يختارون تكرار العملية بعد سنة واحدة إذا كانوا يبحثون عن مزيد من الكثافة والامتلاء، لذلك معظم الحالات لا تحتاج رحلات عودة إلى الطبيب، فقط الحلاق أو مصفف الشعر.
5. عملية زراعة الشعر تضمن لك التوفير على المدى الطويل
في حين أن العديد من إجراءات استعادة الشعر تميل إلى أن تكون مكلفة بعض الشيء، إلا أن عملية زراعة الشعر ليست كذلك، هذا لأن عملية زراعة الشعر على عكس الحلول الأخرى، نظرًا لنتائجها الدائمة.
omneia rashad

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