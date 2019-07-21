تسهيلات للمستثمرين في عسير

أبها – البلاد

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أهمية الدور المناط برجال الأعمال في تحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية الوطن، ويدعم استراتيجية المنطقة، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات لتحفيز الاستثمار ودعم المستثمرين.

وأثنى خلال لقائه عددا من رجال الأعمال بقصر الضيافة بحي السد بأبها، على الدور الفاعل لقطاع الأعمال وأهمية دور الغرفة التجارية والصناعية للنهوض بالقطاعات التجارية والصناعية بالمنطقة.

واستعرض أمير المنطقة في نقاشٍ مفتوح استراتيجية تطوير عسير المنشودة، وما تشمله من فرص واعدة ستنهض بالمنطقة تنموياً وسياحياً واستثمارياً، والمبادرات التي تهيئ لنجاحها ، مؤكداً أن العمل يسير ضمن منهجية الفريق، وإشراك المجتمع بكافة أطيافه، والجهات المعنية، وتطبيق كافة الأنظمة التي تحقق العدل والمساواة هي أساس النجاح، وتغيير الفكر قبل الفعل.

واستمع الأمير تركي بن طلال لعدد من الأفكار والرؤى والملاحظات التي طرحها رجال الأعمال، وناقش بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والنيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وأمين عسير ما يخص بعض القضايا التي تتسبب في تأخر التنمية بالمنطقة كالدعاوى الكيدية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وطرق استغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بها اقتصادياً وتنموياً وسياحياً.