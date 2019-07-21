بعد تعليق الرحلات.. السفير البريطاني يعتذر لمصر

الدوليةبعد تعليق الرحلات.. السفير البريطاني يعتذر لمصر امنية رشادaccess_time18 / ذو القعدة / 1440 هـ 21 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كتبت_ أمنية رشاد قدم السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، اعتذاره للفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة. حيث استقبل يونس السفير البريطاني، الأحد، على خلفية قرار “بريتش إيرويز” تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، وأكد السفير أن “القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية”. وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، أبدى وزير الطيران المصري استيائه من قرار شركةالخطوط البريطانية، واصفًا إياه بأنه “قرارا انفرادي يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة”. كما أكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة لحل المشكلة في أسرع وقت، معربين عن عمق العلاقات والروابط بين البلدين، واستمرار التعاون للحفاظ على أمن وسلامة الركاب. مرتبط