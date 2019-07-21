المهندس يسهر العروس بـ « فهموه إني أحبه »

جدة – خالد بن مرضاح

اسدل الستار أمس الاول عن موسم جدة بعد 41 يوما من الأنشطة الفنية والترفيهية، وكان مسك الختام كل من ماجد المهندس والفنانة داليا المبارك، وقد صدح المهندس امام آلاف من محبيه على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وقاد الفرقة المايسترو مدحت خميس، وحينما اطل المهندس على الجمهور ضجت القاعة بالتصفيق والهتاف العفوي ، حيث لم يتوقف الجمهور من اطلاق عبارات الأعجاب طيلة ” السهرة ” ، وقدم المهندس مجموعة من أجمل أغانيه، وقد رحب المهندس بالجمهور فقال لهم” أنتم سبب سعادتي الحقيقية”، وافتتح الحفل بأغنيته “فهموه أني أحبه”، وردد الجمهور المحتشد كلمات الأغنية والتي أظهرت مدى الحب الذي يحظى به لدى جمهور جدة.

واستمر المهندس في تقديم مجموعة من اغانية التي لم يتوقف الجمهور عن ترديدها معه ومنها أغنية “أنا بالقوة نسيت” وهي من كلمات ساري وألحان أحمد الهرمي، وكذلك أغنية “ناقصك شيء” وهي من كلمات فيصل السديري وألحان سهم.



تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني التي طرحها تباعا في الفترة الأخيرة الماضية وآخرها، أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس. كما اشعلت الفنانة داليا مبارك حفل موسم جدة كذلك بمجموعة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرز تلك الأغاني “هام السحب”، و”أنا درب المضيع” و”خذني” التي قالت أن هذه الأغنية مهداة لزوجها الذي يجلس أمام في الصالة، و”أهل مكة” و”أنا اللي وينك أنا موجود”. وعبرت الفنانة داليا في ختام فقرتها عن مدى سعادتها بالتواجد في هذا الحفل ومشاركة الفنان ماجد المهندس في هذه الليلة الغنائية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان ماجد المهندس حفلا بمشاركة الفنانة نجوى كرم ضمن حفلات موسم عسير على مسرح طلال مداح، بمدينة أبها وذلك اليوم الأحد 21 يوليو.