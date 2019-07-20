1.67 تريليون ريال حجم الودائع المصرفية

جدة – البلاد

سجلت المصارف السعودية مستوى قياسيًا جديدًا في حجم الودائع، لتبلغ 1.669 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي، مواصلة نموها للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، سجلت الودائع نموًا على أساس سنوي بنسبة 4.76 في المائة، بما يعادل 75.8 مليار ريال، مقارنة بـ1.593 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بدعم من ودائع الأفراد والشركات بشكل أساس، التي نمت بنسبة 4.5 % على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو الودائع خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامناً مع تدفق أموال المستثمرين الأجانب، خاصة التي تتعلق بسوق الأسهم السعودية. وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث، يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.