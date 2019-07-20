مقتل وإصابة 33 في انفجار بأفغانستان

كابول ــ رويترز

قال مسؤولون أفغان: إن انفجارا وقع قرب مدخل جامعة كابول، أسفر عن مقتل 6 وإصابة 27 على الأقل، بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة “قندهار” بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80.

وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك طلبة بين المصابين الـ 27 الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار.

وأكد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية أن النيران اشتعلت في سيارة بعد الانفجار الناجم عن قنبلة لاصقة.

يذكر أن القنابل اللاصقة تهديد شائع في كابول، حيث يلصق الإرهابيون عادة متفجرات تحت مركبات.