مانشستر يونايتد يرفض بيع لوكاكو لإنتر ميلان

البلاد : وكالات

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت عرضاً من إنتر ميلان الإيطالي لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فقد عرض إنتر ميلان 60 مليون يورو لضم لوكاكو ولكن العرض قوبل بالرفض من إدارة مانشستر.

ويمثل البلجيكي الدولي لوكاكو هدفاً مهماً لأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، والذي كان قد حاول التعاقد معه في 2017، عندما كان مدرباً لتشيلسي الإنجليزي.

وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض سابق يقضي بضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض، وطلب مانشستر يونايتد 80 مليون إسترليني.