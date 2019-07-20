الصحة: تخصيص 4 مراوح لحالات ضربات الشمس

جدة ـ ياسر بن يوسف

أوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الدكتور محمد جمال فلمبان لـ ” البلاد ” ان وزارة الصحة قامت بتوفير وبتخصيص 4 مراوح رذاذ لمساعدة حجاج بيت الله الرحمن وتخفيف درجات الحرارة خلال ساعات النهار ، وذلك لتفادي الإصابات التي يمكن أن تنجم نتيجة للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأبان أن هناك سيارات إسعاف مخصصة لنقل حالات الأمراض المعدية، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق استجابة وتدخل سريع موزعة على صالات المطار وهي تعمل على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن الاجهاد الحراري أو الانهاك الحراري يعتبر أحد الأعراض التي تحدث بسبب تعرض الإنسان لدرجات حرارة مرتفعة مصحوبة بجفاف الجسم، كما أن هناك نوعين من الاجهاد الحراري الأول فقدان الجسم للمياه، وتتمثل أعراضه في العطش الشديد، والضعف، والصداع، وفقدان الوعي.

أما النوع الثاني فأعراضه تتمثل في الإغماء والغثيان، وتشنجات في العضلات، والدوار.

وبالرغم من أن الانهاك الحراري لا يعتبر حالة مرضية خطيرة مثل ضربة الشمس، لكن لا يجب التعامل معه باستهتار، فبدون العلاج المناسب قد يتطور الأمر إلى ضربة الشمس، والتي يمكن أن تسبب الضرر للدماغ وأجهز الجسم الحيوية وقد تسبب الموت.

وكانت الشؤون الصحية بمحافظة جدة سبق وأن أعلنت إكتمال خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، واستعداداتها لإستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها و تحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج.