الجزائر بطلاً لكأس الأمم الأفريقية

البلاد : متابعات

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني، إثر فوزه الثمين 1-0 على نظيره السنغالي الجمعة في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

وحسم المنتخب الجزائري “محاربو الصحراء” المباراة لصالحه بهدف نظيف سجل بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة.

فيما فشل المنتخب السنغالي “أسود التيرانجا” في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية، حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري اللقب الأفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاماً.