«التحالف» يدمّر 5 مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في صنعاء

البلاد : متابعات

نفذت قيادة القوات المشتكرة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم (السبت)، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي نفذتها قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكد العقيد المالكي التزام القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وتهدد حياة المدنيين.

كما أكد العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية