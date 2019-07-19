4 أيام لتدريب موظفي العمل بـ” حقوق الإنسان “

جدة ـ ياسر بن يوسف

اختتمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض أمس, البرنامج التدريبي الخاص بالمختصين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول “النظام الدولي لحقوق الإنسان”، الذي استمر على مدى أربعة أيام.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، والتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واستهدف البرنامج الذي شارك في تقديمه خبراء ومختصون من الأمم المتحدة تعزيــز التعــاون الوطنــي الفعــال مــع النظــام الدولــي لحقــوق الإنسان بآلياته المختلفة، وأبرز المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيـز على حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقــة.

كما استهدف البرنامج تعريف المشاركين بمكونات النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات عمله، وكيفيــة ومتطلبــات التعــاون والتنســيق مــعه. وتبني وتطبيق النهج القائم على حقــوق الإنســان فــي إعمال حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، والإلمــام بالحقــوق الــواردة فــي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليــات عمــل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشتمل اليوم الأول للبرنامج على تعريف ونقاش حول مفهوم حقوق الإنسان، خصائصها ومميزاتها، والتعريف بأبرز المصطلحات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والنظــام الدولــي لحقــوق الإنســان وأبــرز الاتفاقيــات والبروتوكــولات الإضافيــة.

واستعرض اليوم الثاني الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بها وبمهامها وطرق عملها ومنها آليات قائمة على المعاهدات، وآليات قائمة على ميثاق الأمم المتحدة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان.

فيما تناول اليوم الثالث للبرنامج الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، ومفهوم الإعاقة، ومبدأ المساواة وعدم التمييز.