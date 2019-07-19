صدمة في أروقة النصر!

أعلن المدير التنفيذي لنادي النصر، أحمد البريكي، عن نهاية مشواره مع العالمي بشكل رسمي.

وعمل البريكي مديرًا تنفيذيًا للنادي في مجلس الإدارة السابق برئاسة سعود آل سويلم.

وبعد انتخاب النصر لمجلس الإدارة الجديد، جاء انفصال أحمد البريكي عن النادي.

ويعد رحيل البريكي عن النصر بمثابة خسارة كبيرة، إذ بات يعرف كل تفصيلة في أروقة النادي.

وكتب البريكي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..

“جمهور العالمي.. الغالين..

تشرفت بخدمة النصر، والعمل مع وأمام مدرج عاشق لا يقبل سوى الفوز.

شكرا لأخي سعود السويلم الذي اتاح لي هذه الفرصة العظيمة. شكراً لرفاق النجاح

شكرا للنصر، موسم استثنائي لن أنساه ماحييت..

شكرا لكم انتم على دعمكم وانتقادكم وتشجيعكم وسامحوني على التقصير”.