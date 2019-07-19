النصر يفوز بثلاثية في أولى وديات معسكر البرتغال

حقق النصر فوزًا قوامه ثلاثة أهداف نظيفة ضد فريق ساكفنيز في أولى مبارياته الودية بمعسكر البرتغال.

ثلاثية الفريق النصراوي حملت توقيع المهاجم البرازيل جوليانو بهدفين، وهدف وحيد لعبد الله آل سالم.

ودفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال مجريات اللقاء، من أجل الوقوف على مدى استعداد اللاعبين.

إذ استخدم فيتوريا 24 لاعبًا، 12 في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني ضد الفريق البرتغالي.

وينتظر النصر مباراة من العيار الثقيل أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا بالخامس من أغسطس المقبل.

بينما ستقام مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي يوم 12 على أرضية الوحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى الفريق النصراوي إلى الدفاع عن لقبه في دوري المحترفين السعودي الذي أحرزه العام المنصرم.

وإلى السعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا الذي لم يسبق له تحقيقه من قبل.

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