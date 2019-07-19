الأرجنتين تصنف حزب الله إرهابيا.. وواشنطن تعاقب ميليشيات إيران في العراق

بيونس أيريس ــ وكالات

أعلنت الأرجنتين تصنيف ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتجميد اصوله في البلاد، وذلك في ذكرى هجوم على أراضيها تورط به أفراد من الحزب وأدى إلى مقتل العشرات. وجاء إعلان ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير وقع في مركز للجالية اليهودية في العاصمة بيونس أيريس وأدى إلى مقتل 85 شخصا.

وتلقي السلطات الأرجنتينية باللوم، في الهجوم الذي وقع في 18 يوليو 1994، على إيران وميليشيات الحزب المدعومة من طهران، في حين لا يزال الحزب وطهران ينفيان المسؤولية عن الهجوم. وكان المدعيان العامان الأرجنتينيان ألبرتو نيسمان ومارسيلو مارتينيز بورغوس قد وجها في أكتوبر 2006، الاتهام رسميا إلى حكومة إيران بإعطاء الأوامر إلى ميليشيات حزب الله لتنفيذ التفجير.

وعثر على المدعي العام نيسمان ميتا بطلق ناري في الرأس في شقته في بيونيس أيريس في فبراير 2015، وسط اتهامات وجهت آنذاك إلى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر بالتستر على متورطين في التفجير. وفى سياق متصل فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على اثنين من قائدي المليشيات التي تدعمها إيران في العراق، بالإضافة إلى محافظين اثنين سابقين، لارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وعمليات فساد.

وأوضحت الوزارة أن الشخصيات الأربعة هم ريان الكلداني قائد اللواء 40 ووعد قادو قائد اللواء 30، واثنين آخرين من المحافظين العراقيين السابقين، وهم نوفل حمادي السلطان محافظ نينوي السابق، وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين.