الدولية

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز .. واجتماع طارئ في لندن

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1440 هـ      19 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، “مصادرة” ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز .

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ القوات البحرية التابعة لها احتجزت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

في الأثناء عقدت الحكومة البريطانية، مساء الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث اختطاف الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز.

صحيفة البلاد

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