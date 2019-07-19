أمير المدينة يستقبل اللواء الحربي والعميد العتيبي

المدينة المنورة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اللواء حسين بن جابر الحربي، بعد انتهاء فترة عمله قائداً للواء الملك فيصل بالحرس الوطني، وتكليفه قائداً للواء التدخل السريع بمحافظة جدة.

وأشاد سموه بالجهود التي قدمها اللواء الحربي خلال فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد في ما أوكل إليه من مهام أخرى.

فيما أعرب اللواء الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على استقباله، داعيا الله عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه على الوجه الأكمل في خدمة الدين ثم الملك والوطن وأن يجعله عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله -.

كما استقبل سموه العميد عوض بن حريبيش العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك فيصل بالحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة، مقدماً سموه للعميد العتيبي التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.