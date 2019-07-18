2000 كادر جوازات لتسهيل دخول الحجاج بمطار المؤسس

جدة ــ ياسر بن يوسف

على مدار الساعة يعمل 2000 كادر من الضباط والأفراد والمجندات في مطار الملك عبد العزيز الدولي لتسهيل دخول ضيوف الرحمن، وقال مدير جوازات المطار قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، العقيد سليمان بن محمد اليوسف لـ ” البلاد ” أن إجراءات دخول الحجاج تتم عبر منصات الجوازات والبالغ عددها بصالات الحج والعمرة نحو 208 منصة تختيم بالإضافة إلى الصالتين الجنوبية والشمالية والصالات الخاصة والتي يتم من خلالها انهاء إجراءات دخول الحجاج القادمين على الرحلات القادمة من أوروبا وامريكا.



وأضاف أن أجراءات دخول الحجاج تتم وفق تقنية دقيقة يتم خلالها إستخدام جهاز الكشف عن التزوير الموجود على الكاونتر والمسمى (بعين الصقر) وبعد ذلك يقوم موظف الجوازات بقراءة جواز الحاج آليا لتظهر كامل معلوماته وتأشيرة الحج الممنوحة له من سفارة المملكة العربية السعودية في بلده ويستمر بتسجيل الخصائص الحيوية للحاج والتقاط صورة للوجه وتسجيل عملية دخوله لأرض المملكة في فترة زمنية لا يتجاوز كل ذلك (40) ثانية وذلك تسهيلاً على ضيوف بيت الله.



وقال إنه تم توفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة البصمة بكامل ملحقاتها بكافة صالات القدوم والمغادرة، وأن آلية عمل العنصر النسائي تتمثل في تسهيل إجراءات دخول النساء وعمليات المطابقة وتحديدًا النساء المنقبات لمطابقة صورة جواز السفر على من تحمله.

وعن التصدي لظاهرة التزوير أكد أن هناك وحدة لمكافحة التزوير في جميع منافذ الدخول ومن بينها وحدة مكافحة التزوير بصالات قدوم الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، موضحا أنه تم تجهيز مختبر للفحص الفني وفق أحدث أجهزة الكشف عن التزوير، ويتولى العمل بهذا القسم كوادر مؤهلة تعمل على مدار الساعة.