148 ألف عملية حجز بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل

جدة ـ ياسر بن يوسف

يستعد الحاج معتوق 60 عاما لأداء مناسك الحج هذا العام عقب أن أجرى عملية حجز عبر المسار الإلكتروني المخصص لحجاج الداخل ، وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن حجوزات المواطنين والمقيمين من حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني بلغت خلال 12 يوما 148,635حجزًا، منها 79,945 حجوزات لمواطنيين و68,684 لمقيمين من جنسيات مختلفة .

وأضاف أن عمليات الحجز في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ستستمر حتى السابع من شهر ذي الحجة القادم ، لافتا إلى أن الرابط الإلكتروني للمسار يسعى إلى عرض كافة البرامج والباقات المقدمة التي تستهدف هذا العام قرابة الـ 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل، ليحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل.

وعن عدد تصاريح الحج المطبوعة لأصحاب الحجوزات أوضح بأنها وصلت الى 122,312 تصريحا، وسيستكمل المتبقي منها بعد اكتمال الإجراءات النظامية

يذكر أن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة تتضمن خطوات ميسرة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار فاتورة له، وبعد السداد للشركة منفذة الخدمة عبر المسار ترفع البيانات لوزارة الداخلية لإصدار تصريح، وأخيرا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.