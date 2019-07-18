وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف في القوات الجوية

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الخميس) عن توفر 5 وظائف في القوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية. ‎

وأوضحت أن الطلبات سيتم استقبالها في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من (١٤٤٠/١١/١٨ هـ) وحتى (١٤٤٠/١١/٢٩هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨).

وفيما يلي الوظائف المعلن عنها:

أ. وظيفة رقم (٨٧) أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

ب. وظيفة رقم (٩٨) أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي.

ج. وظيفة رقم (١١٦) أخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي.

د. وظيفة رقم (١٦٧) فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

هـ. وظيفة رقم (١٣٥) مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.