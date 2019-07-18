عقوبات أميركية على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران

واشنطن : وكالات

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن فرضت عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضاف بنس أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق.

كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.