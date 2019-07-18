بمواد بسيطة اصنعي مقشر للبشرة في منزلك وبأقل التكاليف

كتبت – أمنية رشاد

مع زيادة أعداد مواد ومساحيق التجميل الخاصة بعناية البشرة لاسيما مواد تقشير الوجه نقدم لك سيدتي اليوم مقشر طبيعي للوجه بالسكر وطريقة تحضيره بخامات بسيطة غير مكلفة في المنزل واستخدامه وفوائده.

عملية تقشير بشرة الوجه

تعتبر عملية تقشير البشرة من العمليات المهمة والتي يجب أن تضم في روتين العناية اليومية لكل سيدة، حيث أن التقشير يساعد على تجديد البشرة وتعزيز جمالها وإشراقتها بشكل طبيعي وصحي.

فوائد تقشير بشرة الوجه

ترطيب الجلد، حيث أن ماسكات تقشير البشرة تساعد على تغذية البشرة.

إزالة الجلد الميت والأوساخ المتراكمة، وذلك لأنه يعمل على تقشير الطبقة الخارجية للوجه.

الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة فيها تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة التي تتلف البشرة مستقبلاً.

التخلص من شعر الوجه الزائد.

التخلص من مشاكل البشرة العديدة كالرؤوس البيضاء والسوداء والالتهابات الجلدية.

تقليص حجم المسام.

التقليل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

طريقة عمل مقشر طبيعي للوجه بالسكر

المواد المطلوبة:

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقتان صغيرتان من القهوة

طريقة الاستخدام:

أولاً قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء والصابون، وجففيها تماماً.

اخلطي المكونات السابقة، ومن ثم قومي بفرك وجهك بها لحوالي 5 دقائق.

اتركي المقشر على بشرتك 5 دقائق أخرى.

اشطفي وجهك جيداً بالماء والصابون، ثم رطبيه.