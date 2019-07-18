النقل: تسليم عقود مشاريع طرق بـ4 مليارات ريال

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة النقل مباشرتها لعددٍ من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بكافة مناطق المملكة والتي أبرمت الوزارة عقودها الشهر الماضي برعاية وزير النقل الدكتور نبيل العامودي.

وقد بدأت فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتسليم عدد من العقود البالغة 110 مشاريع لعدد من المقاولين الجدد؛ للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تبقّى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

وقد بلغ إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة، حوالي 68 ألف كيلومتر، تشمل طرقًا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة، وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية قيمة 4.3 مليار ريال.

يُذكر أن الوزارة قد طوّرت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة، ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود؛ لتشمل جوانب عدة؛ منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة.