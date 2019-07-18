متابعات

السفارة في تركيا تحذر المواطنين من عمليات استغلال وإجبار على دفع مبالغ إضافية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1440 هـ      18 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نصحت سفارة المملكة في تركيا بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وذلك نظراً نظراً لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون، ومركز المدنية، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة، ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

وحثت السفارة في تعميم لها مساء اليوم الأربعاء، المواطنين على ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

صحيفة البلاد

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