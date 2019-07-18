اكتمال توسعة مصلى النساء بمسجد قباء

المدينة المنورة_البلاد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، كافة الأعمال الخاصة بتوسعة مصلى النساء في مسجد قباء، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى “١٨٥٠” مصلية، بدلاً من “١٢٠٠”، في إطار الأعمال التطويرية لمسجد قباء الذي يحرص الحجاج والمعتمرين وزوار المدينة المنورة على زيارته، وأداء ركعتين فيه، اقتداءً بسنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

وأوضح فضيلة المدير العام للفرع الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن توسعة مصلى النساء بمسجد قباء تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي لا يألوا جهداً في تسخير كافة الإمكانات لخدمة زوار مسجد قباء، والعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على مرتاديه من ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة، اتساقاً مع العناية والاهتمام ببيوت الله من القيادة الرشيدة بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ.

الجدير بالذكر أن هذه التوسعة تأتي في إطار مشاريع وبرامج الوزارة التطويرية لمرافقها تزامنا مع موسم الحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، التي تواكب بها تطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تهيئة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن. ​

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