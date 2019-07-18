إجراء 2570 “عملية اليوم الواحد” في مستشفى الملك خالد بحائل

حائل _البلاد

أفادت صحة حائل أن مستشفى الملك خالد ، خلال النصف الأول من عام 2019 م، استقبل من خلال العيادات الخارجية 58272 مراجعاً

فيما بلغ حالات التنويم 6459 حالة، وبلغت عدد حالات الخروج 6471، بينما أجرى 1299322 فحصاً مخبرياً، و 101892 فحصاً إشعاعياً

وتم أجرى خلال هذه المدة 2570 ضمن عمليات اليوم الواحد، وكان طوارئ المستشفى قد أستقبل 117842 حالة.

ويعد مستشفى الملك خالد المرجع الأول للخدمات العلاجية بمنطقة حائل، الذي شهد مؤخراً تحسين وتطوير كبير في طوارئ المستشفى

بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات بقسم الطوارئ، مما انعكس وبشكل ملحوظ على تقليل مدة الانتظار وجودة الإجراءات التنظيمية والعلاجية.