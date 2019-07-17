واشنطن لن تبيع أنقرة مقاتلات “أف 35” وتمنعها من المشاركة في تطويرها

واشنطن : وكالات

أكّد البيت الأبيض الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات “أف 35″، ولن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400” التي “ستستخدم لاختراق” الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان: “للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة أف -35 مستحيلاً”.

وتابع البيت الأبيض أن “الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أمس، أن واشنطن لن تسلم تركيا طلبات طائرة “أف 35″، بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.