“سكني” يكشف عن تحديثات البناء في 100 ألف وحدة سكنية

جدة : البلاد

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري السادس خلال هذا العام، الذي تضمن أبرز منجزات البرنامج لشهر يونيو، إذ نشر التقرير صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، كما تضمن أرقاماً عن أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال النصف الأول من هذا العام 2019م.

وأوضح تقرير “سكني” لشهر يونيو أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغ حتى شهر يونيو الماضي 80,621 أسرة، منها 38,408 أسرة تمكنت من الحصول على منازلها، وفي شهر يونيو وحده استفادت 12,426 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 4,690 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018م.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 53 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

وأفاد التقرير أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وكشف تقرير “سكني” عن إضافة 11 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير نحو 9,698 أرضًا مجانية ضمن 4 مناطق حول المملكة، هي: عسير، الرياض، الباحة، ومنطقة الحدود الشمالية، جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 96 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لـ “سكني”.

وتطرق التقرير لمستهدفات “سكني” في 2019، لتسهيل تملّك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019”.