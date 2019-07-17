“التجارة” تدعو 114 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

جدة : البلاد

دعت وزارة التجارة والاستثمار (114) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية

ونشرت قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناء على نتائج منظومة التوظيف “جدارة” التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية التي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

وتقوم الوزارة بالتواصل مع المرشحين والمرشحات الواردة أسمائهم من الجنسين لتحديد مواعيد استكمال إجراءات المقابلات والتوظيف.