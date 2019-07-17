الإقتصاد

أسعار منازل لندن تهبط بأسرع وتيرة في 10 سنوات

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1440 هـ      17 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريباً في مايو، وفقاً لبيانات أظهرت أيضاً أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4% على أساس سنوي، بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

وفي استمرار لفترة ضعف في العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى 1.2%، ليماثل أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في فبراير.

وأسعار المنازل في لندن حالياً منخفضة 6.4% عن ذروتها المسجلة في يوليو 2017.

كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطني، استقرار تضخم أسعار المستهلكين.

وتتلقى الأسر البريطانية، التي يقود إنفاقها اقتصاد بريطانيا، الدعم من معدلات متواضعة للتضخم مصحوبة بأدنى معدل للبطالة في 44 عاماً وارتفاع الأجور.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *