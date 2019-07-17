أبل تضيف 59 “إيموغي” لهواتفها

البلاد : متابعات

كشفت أبل عن عدد من الرموز التعبيرية ذات الطابع الخاص بالإعاقة، بما في ذلك كلب مرشد، وأذن بها أداة مساعدة للسمع، وكراسي متحركة، وذراع وساق اصطناعية

حيث يتم استخدام الرموز التعبيرية من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم يوميًا.. تزامنا مع اليوم العالمي لـ «الإيموجي».

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، كشفت شركة أبل عن العديد من الشخصيات الجديدة التي ستصل إلى أيفون في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت أبل “للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية، نستعرض مجموعة مختارة من رموز تعبيرية جديدة هذا الخريف، لتكشف عن أحدث التصميمات التي تخلق حالة من إلى جانب المتعة، والإضافات المثيرة الخاصة بفئات الطعام والحيوانات والأنشطة والوجوه المبتسمة.

وأوضحت شركة أبل، “الاحتفال بالتنوع بجميع أشكاله يعد جزءًا لا يتجزأ من قيم أبل، وهذه الخيارات الجديدة تساعد في سد فجوة كبيرة في قائمة الرموز التعبيرية، وستأتي هذه الرموز التعبيرية إلى أجهزة أبل في تحديث البرنامج المقبل”.