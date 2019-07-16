وصول 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ جديدة عرعر

البلاد : واس

وصل إلى منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم (1880) حاجاً يمثلون الفوج الأول من الحجاج العراقيين وقدمت للحجاج أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم ، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

ويحتوي منفذ جديدة عرعر على أحدث الأجهزة المتطورة بالتفتيش التي تساعد على سرعة انهاء الإجراءات كما تشارك الفرق التطوعية وكشافة جامعة الحدود الشمالية في استقبال الحجاج .

وتعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميـر منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحـج بالمنطقة الذي يحرص على توفير الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري في ظـل توجيهـات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عـهـده الأمـين – حفظهما الله – اللذان يحرصان على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمن الله عليهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل ما توفر لهم من تسهيلات وخدمات مختلفة.

وعبر الحجاج العراقيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.