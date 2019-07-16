وزير الحج والعمرة: جاهزون للحجيج بعمل احترافي وجودة عالية

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، جاهزة للعمل في تقديم ارقى الخدمات لراحة ضيوف الرحمن ، جاء ذلك خلال تفقده أمس، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة، واجتمع بمجلس الإدارة لمناقشة خطة موسم حج هذا العام 1440، كذلك الاستعدات لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة حاتم بن جعفر بالي، وأعضاء المؤسسة.

وأوضح وزير الحج والعمرة أنه مثلما تكون الخدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ تكون في المدينة بصفتها محطة أساسية في رحلة المعتمر والحاج، وذلك بوجود المسجد النبوي حيث تكون الصلاة والزيارة، وما تعنيه المدينة المنورة من طمأنينة وتاريخ وثقافة إيمانية في نفوس المسلمين.

وحث الجميع على مضاعفة العمل، وتضافر الجهود بشكل متناغم وكل بحسب اختصاصه، في سبيل تقديم عمل احترافي ووفق معايير جودة عالية تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحقق رضا ضيوف الرحمن.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء مواصلة المتابعة والعمل بما يحقق توجه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الخطط التشغيلية على أرض الواقع.

وأضاف أن الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كان لها أثر كبير للعاملين بالمطار لتقديم افضل الخدمات للحجاج القادمين عبر مطار المدينة كما استمع سموه للحجاج الذين أثنوا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال حاتم بالي رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء أن زيارة وزير الحج والعمرة للمؤسسة الأهلية للأدلاء محل فخر واعتزاز لكافة أعضاء المؤسسة مشيرا أنه عقد اجتماع عمل مع أعضاء المؤسسة واستمع لشرح مفصل عن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.