فيصل بن سلمان يشهد اتفاقية لتحويل المدينة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين

المدينة المنورة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة توقيع اتفاقية بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.

وقع الاتفاقية من جانب برنامج خدمة ضيوف الرحمن مدير البرنامج الدكتور رامي كنسارة، ومن جانب مدينة المعرفة الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أمين شاكر .

وتهدف الاتفاقية على تحويل المدينة المنورة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين ، والنهوض بقطاع خدمة ضيوف الرحمن ، ورفع حجم الاستثمار في المدينة المنورة ، وتطوير مشاريع رئيسة بقيمة خمسة مليارات ريال.

ويسعى برنامج خدمة ضيوف الرحمن إلى إحداث نقلة نوعية جديدة تلبي طموحات ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، واستقطاب الشركات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن وإتاحة فرص استثمارية جديدة ذات معايير عالمية, إضافة إلى تحسين تجربة المعتمر والزائر من خلال إثرائها من الناحية الدينية والثقافية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن أن الاتفاقية بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن ومدينة المعرفة سيتم من خلالها العمل على تحويل المدينة المنورة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين ، وتكون القاعدة الأساسية والمكان الذي سيقضون فيه وقتهم الطويل.

وقال معالي وزير الحج : يستطيع من يريد أن يؤدي العمرة أن يأتي ويقضي وقته في المدينة ويذهب لأداء العمرة يوم أو يومين ويعود إلى المدينة المنورة ليقضي بقية المدة، أيضاً بالنسبة للحجاج ستتاح لهم فرصة عمل جدول ، بحيث يأتي ليسكن في المدينة المنورة، ثم يقوم بعدها بالذهاب إلى مكة المكرمة في اليوم السابع أو السادس ويؤدي مناسك الحج و طواف الإفاضة وينهي جميع الأعمال الواجبة في الحج ثم يعود إلى المدينة المنورة.

ونوه معالي وزير الحج بحرص سمو الأمير فيصل بن سلمان على البدء في تنفيذ هذه المبادرة، وقد جرى توقيع اتفاقيات مع مدينة المعرفة لتستثمر حوالي خمسة مليارات ريال في هذا المشروع بمباني تكون طاقتها الاستيعابية كافية لاستيعاب القادمين للمدينة المنورة وينوون تأدية العمرة، والقادمين إلى المدينة المنورة وينوون تأدية الحج.

يذكر أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن سيقوم من خلال هذه الاتفاقية بتسهيل مهام عمل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، وتقديم عمليات الدعم اللازمة، بينما ستقوم مدينة المعرفة بتطوير مشاريع رئيسة بقيمة خمس مليارات ريال تشمل مراكز تجارية وفنادق ومرافق ترفيهية في المناطق المجاورة لمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، وعلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاريع متميزة في مجال خدمات الرعاية الصحية للزوار والمعتمرين والحجاج التي من المتوقع أن تخلق ما يقارب خمسة عشر ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجالات ذات علاقة بنطاق قطاع خدمة ضيوف الرحمن.