الأخيره

خسوف جزئي للقمر.. الليلة

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1440 هـ      16 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض: واس

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:02 مساءً ، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً ، وينتهي عن 02:00 صباحاً.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد ذلك في كل من قارات : آسيا ، أستراليا ، أفريقيا ، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.

صحيفة البلاد

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