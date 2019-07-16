بلدية الخبر تضبط “شاحنة” الأنقاض

ضبطت بلدية محافظة الخبر شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض والمخلفات بحي الحمراء بالمحافظة. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة النظافة، حيث كانت أحدى الشاحنات تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة ووسط حي سكني في مخالفة صريحة للأنظمة , وقد تم حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها بتنظيف الموقع وإزالة المخلفات. وحذر المهندس الزايدي المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية, مؤكدا على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف ، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.